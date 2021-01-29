ЗАМАНА - В России зафиксировано рекордное снижение населения

В России зафиксировано рекордное снижение населения

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29 января, 2021. Пятница 00:12
В России зафиксировано рекордное снижение населения

На интернет-ресурсе службы госстатистики опубликованы последние данные о численности населения РФ. Согласно информации Росстата, на 1 января 2021 года в стране проживало 146 миллионов 238 тыяч 185 человек.

В России зафиксировано рекордное снижение населения
Общество

В сравнении с предшествующим периодом, население уменьшилось более чем на 500 тыс человек. В первых числах 2020 года в Российской Федерации было документально зафиксировано 146 млн 748 тыс 643 человека. Всего за год число граждан страны снизилось на 510,5 тыс. Последний раз такой уровень снижения населения наблюдался в 2005 году.

 

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