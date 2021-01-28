Депутаты обсудили организацию горячего питания в школах Дагестана

Сегодня, в рамках очередной сессии Народного Собрания Дагестана, врио министра образования и науки региона рассказала о ходе исполнения «Об образовании в Республике Дагестан» в части обеспечения бесплатным сбалансированным горячим питанием учащихся начальных школ.

Касаясь данной темы, Уммупазиль Омарова отметила, что организация горячего питания школьникам младших классов в Дагестане должна завершиться к 1 сентября 2023 года.

При этом предстоит решить комплекс задач, которые были направлены на урегулирование вопросов по организации горячего питания в учебных заведениях, которые требуют инфраструктурных решений и материального оснащения, беря во внимание, что из 604 сложных школ в 121 отсутствуют пищеблоки, 483 требуют капитального ремонта. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Дагестану Ирина Алжанбекова в свою очередь рассказала о проведенных ведомством проверках в части обеспечения детей питанием.

Так, были организованы проверки в отношении 591 образовательного учреждения и 47 поставщиков пищевых продуктов. Установлены нарушения, которые касаются несоответствия пищеблоков санитарно-эпидемиологическим правилам, калорийности и сбалансированности питания, сроков поставки товаров, по которым приняты надлежащие меры реагирования.

Всего на сессии Народного Собрания депутаты успели рассмотреть шестнадцать вопросов, подробнее о которых читайте по ссылке.