Дагестанские школьники могут бесплатно подтянуть знания по математике, русскому и английскому языку

Дагестанские школьники 8-11 классов могут бесплатно подтянуть знания по математике, русскому и английскому языку. Занятия «Всероссийского образовательного проекта» проходят на онлайн-платформе с большой базой заданий, удобным инструментарием и поддержкой высококвалифицированных преподавателей.

Ученики могут выбирать один или несколько курсов по желанию. Продолжительность занятий 2 недели. Как утверждают организаторы, четырнадцати дней достаточно для того, чтобы выявить пробелы в обучении и помочь их подтянуть. Зарегестрироваться в проекте можно перейдя по ссылке