Ученики могут выбирать один или несколько курсов по желанию. Продолжительность занятий 2 недели. Как утверждают организаторы, четырнадцати дней достаточно для того, чтобы выявить пробелы в обучении и помочь их подтянуть. Зарегестрироваться в проекте можно перейдя по ссылке
Дагестанские школьники могут бесплатно подтянуть знания по математике, русскому и английскому языку
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 19:50
Дагестанские школьники 8-11 классов могут бесплатно подтянуть знания по математике, русскому и английскому языку. Занятия «Всероссийского образовательного проекта» проходят на онлайн-платформе с большой базой заданий, удобным инструментарием и поддержкой высококвалифицированных преподавателей.
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