ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с профессорско-преподавательским составом ДГПУ

Сергей Меликов встретился с профессорско-преподавательским составом ДГПУ

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28 января, 2021. Четверг 16:01
Сергей Меликов встретился с профессорско-преподавательским составом ДГПУ

В рамках встречи, глава Дагестана отметил, что региональный педагогический университет всегда являлся центром развития образования как в Дагестане так и за его пределами, но сегодня столкнулся с рядом объективных трудностей.

Сергей Меликов встретился с профессорско-преподавательским составом ДГПУ
Общество

В числе проблем вуза - отсутствие избранного ректора уже восьмой год, все это время университет признается неэффективным, падает количество поступающих, существуют проблемы с материально-технической базой.

Как подчеркнул Сергей Меликов, сегодня достигнуто понимание: учителям и другим работникам сферы образования необходимо повышение заработной платы или изменение системы оплаты труда, принять это решение сразу, подчеркнул глава Дагестана, не получится, но это повод задуматься об этом на будущее. 

"В текущих финансовых условиях сложно говорить о каких то массовых вливаниях и дотациях в ДГПУ, но мы будем пытаться найти решение проблемы", - заключил врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов. 

 

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