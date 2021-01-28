200 миллионов рублей направят в Дагестане на реализацию проекта "100 школ"

Автор Хадижат

В Республике Дагестан в 2021 году на реализацию проекта «100 школ» будет направлено 200 миллионов рублей, рассказывает Министерство экономического развития.