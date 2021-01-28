На данный момент учреждение ведет прием обращений от муниципалитетов. Обращения будут приниматься до 25 марта. В проект не смогут быть включены школы, которые не включены в список объектов, которые требуют капитального ремонта.
200 миллионов рублей направят в Дагестане на реализацию проекта "100 школ"
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 14:30
В Республике Дагестан в 2021 году на реализацию проекта «100 школ» будет направлено 200 миллионов рублей, рассказывает Министерство экономического развития.
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