В Дагестане пройдет неделя приема граждан
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 14:07
В Республике Дагестан с 1 по 5 февраля региональная общественная приемная партии "Единая Россия" проведет удаленные консультации людей по вопросам здравоохранения. К работе приемной будут привлечены депутаты всех уровней, представители специализированных ведомств и органов.
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