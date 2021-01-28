Как сообщает источник, злоумышленница, используя свое служебное положение, оформила фиктивные документы и начислила более миллиона рублей, тем самым присвоив выплаты, выделенные на фонд заработной платы работников МКОУ «Гамияхская СОШ № 1».
Бухгалтер в Дагестане похитила миллион рублей
- Автор Арслан
- 28 января, 2021. Четверг 13:55
К 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, по данным РИА «Дербент» приговорена ведущий бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Новолакского района республики Асижат Омарова.