Студенческое самоуправление ДГУ

Студенческое самоуправление в Даггосуниверситете представляет студенческий деканат на экономическом факультете и студенческий совет.

«Студенческое самоуправление в ДГУ – одно из важнейших направлений работы со студентами. Эта практика открывает ворота ответственному энтузиазму молодежи, учит их взвешенно принимать решения, даёт возможность проявить свои лидерские, управленческие качества, расширить межвузовское научно-образовательное сотрудничество. Студенческое самоуправление позволяет вчерашнему школьнику органично вписаться в новый ритм студенческой жизни, поддерживая его в этот важнейший этап взросления, а старшекурсникам верно скоординировать свой вектор дальнейшего научно-образовательного развития в диалоге своих запросов и возможностей, предоставляемых вузом», – говорит ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов.

Орган студенческого самоуправления на экономическом факультете - студенческий деканат(СД).

Основная цель студобъединения – помощь студентам в решении их учебных проблем, адаптации к жизни на факультете и повышение уровня доступности образовательного контента.

Задачи – мониторинг успеваемости и посещаемости студентами занятий, отстаивание интересов студентов, участие в работе Ученого совета Даггосуниверситета.

«На занятиях мы приобретаем знания и навыки, а студенческое самоуправление позволяет прокачать навыки, которые важны в построении будущей карьеры. Здесь я обучился работе в команде, планированию, управлению проектами и многому другому», – считает студенческий декан экономического факультета Мурад Джалиев.

Среди студенческих проектов – международный образовательный форум «Вершина», где студенты участвовали в тренингах по личностному развитию и развитию специализированных умений. Создан проект информационной системы