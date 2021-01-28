ЗАМАНА - Студенческое самоуправление ДГУ

Студенческое самоуправление ДГУ

Автор
28 января, 2021. Четверг 12:44
Студенческое самоуправление ДГУ

Студенческое самоуправление в Даггосуниверситете представляет студенческий деканат на экономическом факультете и студенческий совет.

Студенческое самоуправление ДГУ
Общество

«Студенческое самоуправление в ДГУ – одно из важнейших направлений работы со студентами. Эта практика открывает ворота ответственному энтузиазму молодежи, учит их взвешенно принимать решения, даёт возможность проявить свои лидерские, управленческие качества, расширить межвузовское научно-образовательное сотрудничество. Студенческое самоуправление позволяет вчерашнему школьнику органично вписаться в новый ритм студенческой жизни, поддерживая его в этот важнейший этап взросления, а старшекурсникам верно скоординировать свой вектор дальнейшего научно-образовательного развития в диалоге своих запросов и возможностей, предоставляемых вузом», – говорит ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов.

Орган студенческого самоуправления на экономическом факультете - студенческий деканат(СД).

Основная цель студобъединения – помощь студентам в решении их учебных проблем, адаптации к жизни на факультете и повышение уровня доступности образовательного контента.

Задачи – мониторинг успеваемости и посещаемости студентами занятий, отстаивание интересов студентов, участие в работе Ученого совета Даггосуниверситета.

«На занятиях мы приобретаем знания и навыки, а студенческое самоуправление позволяет прокачать навыки, которые важны в построении будущей карьеры. Здесь я обучился работе в команде, планированию, управлению проектами и многому другому», – считает студенческий декан экономического факультета Мурад Джалиев.

Среди студенческих проектов – международный образовательный форум «Вершина», где студенты участвовали в тренингах по личностному развитию и развитию специализированных умений. Создан проект информационной системы

 

Последнее от Milana Medzhidova

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top