Так, по информации республиканской прокуратуры, ущерб, нанесенный Каспийскому морю, составил более 21 млн рублей.
По факту сбрасывания канализационных отходов в море через бетонные трубы возбуждено уголовное дело.
Неочищенные сточные воды, по данным прокуратуры Дагестана, попадают в Каспийское море через очистные сооружения, которые, в свою очередь, не работают.
Так, по информации республиканской прокуратуры, ущерб, нанесенный Каспийскому морю, составил более 21 млн рублей.
По факту сбрасывания канализационных отходов в море через бетонные трубы возбуждено уголовное дело.
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