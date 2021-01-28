ЗАМАНА - В Махачкале зафиксирован факт загрязнения Каспийского моря

В Махачкале зафиксирован факт загрязнения Каспийского моря

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28 января, 2021. Четверг 11:21
В Махачкале зафиксирован факт загрязнения Каспийского моря

Неочищенные сточные воды, по данным прокуратуры Дагестана, попадают в Каспийское море через очистные сооружения, которые, в свою очередь, не работают.

В Махачкале зафиксирован факт загрязнения Каспийского моря
Общество

Так, по информации республиканской прокуратуры, ущерб, нанесенный Каспийскому морю, составил более 21 млн рублей.

По факту сбрасывания канализационных отходов в море через бетонные трубы возбуждено уголовное дело.

 

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