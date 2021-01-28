ЗАМАНА - Помощник муфтия Дагестана: «Для принятия решения о вакцинации с точки зрения ислама достаточно мнения двух квалифицированных врачей-мусульман»

Помощник муфтия Дагестана: «Для принятия решения о вакцинации с точки зрения ислама достаточно мнения двух квалифицированных врачей-мусульман»

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28 января, 2021. Четверг 11:09
Помощник муфтия Дагестана: «Для принятия решения о вакцинации с точки зрения ислама достаточно мнения двух квалифицированных врачей-мусульман»

Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов, в рамках круглого стола, прошедшего в Махачкале 27 января, обратил внимание земляков на то, что в вопросе вакцинации мусульманин имеет право положиться на квалифицированных врачей мусульман, которые в силу своего профессионализма могут нести ответственность за свои слова перед Всевышним.

Помощник муфтия Дагестана: «Для принятия решения о вакцинации с точки зрения ислама достаточно мнения двух квалифицированных врачей-мусульман»
Общество

Как сообщает Миннац РД, председатель Общественной Палаты Республики Дагестан Абдулмуъмин Ибрагимов в рамках своего выступления, отметил, что, несмотря на тяжелый путь, который Дагестан прошел в период пандемии, в республике все еще  много скептиков, не доверяющих вакцине. 

"Решая для себя вопрос о вакцинации, каждый человек должен проанализировать все «за» и «против», и принять решение, не обращая внимание на «фейковые вбросы» в социальных сетях", - отметил Ибрагимов. 

Подробнее о ходе работы круглого стола на тему «Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (пандемии)» можно прочитать, перейдя по ссылке

 

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