Дагестанские хирурги заменили деформированный челюстной сустав 16-летней девочке

Айшат всего 16, а у девочки уже долгое время проблемы с нижней челюстью. Если раньше это был больше косметологический эффект, то теперь ей не просто есть и говорить. Родители обратились за помощью к врачам.

Заведующий отделением челюстное-лицевой хирургии детской республиканской клинической больницы Ахмед Жахбаров подчеркнул, что скорее всего, проблемы с челюстью девочки возникли на фоне послеродовой травмы.

Современные компьютерные технологии позволили создать челюстной сустав, который и заменит деформированный. Изготовили его в Москве, по снимкам, отправленным дагестанскими врачами Бригада хирургов детской республиканской клинической больницы полностью заменили проблемный участок челюсти ребенка. И это только первый этап операции. На внешности пациентки установка такого эндопротеза пока никак не отразится, над этим врачам предстоит работать только через два года, когда у девочки остановится рост костей.

Как подчеркнул Ахмед Жахбаров, уникальность данной операции в том, что функция работы челюсти в организме восстанавливается навсегда. Операция прошла успешно, девочка чувствует себя хорошо. Через две недели функция челюсти восстановится и тогда она сможет жить без какого-либо дискомфорта.