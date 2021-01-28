Атлеты Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки РД привезли домой две серебряные медали. Шамиль Гебедов стал вторым в традиционном луке, а Магомедариф Мирзаев в лонгбоу. Спортсмены тренируются под руководством тренера Махлуханум Мурзаевой.
Лучники Дагестана завоевали два серебра на Кубке России
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 00:36
С 22 по 24 января в Орле проходил Кубок России по 3D-стрельбе из лука.
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