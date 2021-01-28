ДГУ готовит кадры для дагестанских предприятий

В университете отмечают, что нередко работодатель сам обращается в ДГУ, в поисках кадров. Один из примеров тому завод «Керамогранит Дагестан», предоставивший студентам площадку для комфортного прохождения практической части обучения.

Стоит отметить, что завод готовит к запуску новую производственную линию и следовательно, планирует набор новых сотрудников. Трудоустроены на «Керамогранит Дагестан» будут студенты, наиболее удачно прошедшие практику и готовые к работе.