В университете отмечают, что нередко работодатель сам обращается в ДГУ, в поисках кадров. Один из примеров тому завод «Керамогранит Дагестан», предоставивший студентам площадку для комфортного прохождения практической части обучения.
Стоит отметить, что завод готовит к запуску новую производственную линию и следовательно, планирует набор новых сотрудников. Трудоустроены на «Керамогранит Дагестан» будут студенты, наиболее удачно прошедшие практику и готовые к работе.
ДГУ готовит кадры для дагестанских предприятий
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 00:12
Даггосуниверситет проводит активную подготовку кадров для отраслей региона, - сообщает РИА «Дагестан».
В университете отмечают, что нередко работодатель сам обращается в ДГУ, в поисках кадров. Один из примеров тому завод «Керамогранит Дагестан», предоставивший студентам площадку для комфортного прохождения практической части обучения.
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