Главный пульмонолог Дагестана расскажет, что нужно знать перед вакцинацией

Главный пульмонолог Дагестана Кубатай Масуев 28 января, в 10.00 ответит на самые важные вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса. Темой прямого эфира станет: «Что нужно знать перед вакцинацией от коронавируса?». Эфир пройдет на официальной странице Минздрава Дагестана в Instagram.