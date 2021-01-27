ЗАМАНА - Главный пульмонолог Дагестана расскажет, что нужно знать перед вакцинацией

Главный пульмонолог Дагестана расскажет, что нужно знать перед вакцинацией

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27 января, 2021. Среда 15:34
Главный пульмонолог Дагестана расскажет, что нужно знать перед вакцинацией

Главный пульмонолог Дагестана Кубатай Масуев 28 января, в 10.00 ответит на самые важные вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса. Темой прямого эфира станет:  «Что нужно знать перед вакцинацией от коронавируса?». Эфир пройдет на официальной странице Минздрава Дагестана в  Instagram.

Главный пульмонолог Дагестана расскажет, что нужно знать перед вакцинацией
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