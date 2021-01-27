Главный пульмонолог Дагестана расскажет, что нужно знать перед вакцинацией
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 15:34
Главный пульмонолог Дагестана Кубатай Масуев 28 января, в 10.00 ответит на самые важные вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса. Темой прямого эфира станет: «Что нужно знать перед вакцинацией от коронавируса?». Эфир пройдет на официальной странице Минздрава Дагестана в Instagram.
Последнее от Хадижат
- Выплаты за лечение больных коронавирусом получили 15 916 дагестанских врачей
- В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной компании
- В Дагестане зафиксировано 1800 случаев энерговоровства
- В решение вопроса с мусором в Махачкале включилось Управление ФАС Дагестана
- За минувший год в колонии Дагестана пытались передать 250 телефонов