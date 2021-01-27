Как подчеркнул руководитель ведомства Каир Бабаев, УФАС уже направило запросы в службу тарифов и планирует направить аналогичные в адрес УК «Лидер». Как пояснил Бабаев, впрееди предстоит период тщательного изучения информации и в случае, если факты получения компанией избыточных доходов будут подтверждены, «Лидер» будет обязан вывозить мусор до заключения соглашения с новым оператором. «Суть в том, что организация должна нести ответственность перед теми, кто платил за этот вывоз. Невозможно отказаться от своих обязательств за один день», подчеркнул руководитель Каир Бабаев.
В решение вопроса с мусором в Махачкале включилось Управление ФАС Дагестана
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 15:09
В ситуацию, сложившуюся вокруг вывоза твердых комунальных отходов в Махачкале вмешалось Управление Федеральной антимонопольной службы России по региону, сообщает сетевое издание «Мирмол».
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