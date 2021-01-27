ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал чиновников показать личный пример вакцинации населению

Сергей Меликов призвал чиновников показать личный пример вакцинации населению

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27 января, 2021. Среда 14:52
Сергей Меликов призвал чиновников показать личный пример вакцинации населению

Сергей Меликов, в рамках заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом призвал руководителей ведомств, министров, глав муниципалитетов и депутатов на личном примере продемонстрировать гражданам важность вакцинации.

Сергей Меликов призвал чиновников показать личный пример вакцинации населению
Общество

«Мы должны своим примером показать, что ей можно доверять. Мы лично доверяем». Глава республики уточнил, что не призывает идти в разрез со здравым смыслом: "Если человек переболел, у него в организме есть антитела, то ему прививаться нет никакой необходимости, даже противопоказано. Но те, кто сегодня находится в зоне риска, должны себя обезопасить. Как мы можем призывать людей вакцинироваться, если не сделали этого сами?", подчеркнул Сергей Меликов.

Подробнее о ходе заседания Оперштаба можно прочитать по ссылке

 

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