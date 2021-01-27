Сергей Меликов призвал чиновников показать личный пример вакцинации населению

Сергей Меликов, в рамках заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом призвал руководителей ведомств, министров, глав муниципалитетов и депутатов на личном примере продемонстрировать гражданам важность вакцинации.

«Мы должны своим примером показать, что ей можно доверять. Мы лично доверяем». Глава республики уточнил, что не призывает идти в разрез со здравым смыслом: "Если человек переболел, у него в организме есть антитела, то ему прививаться нет никакой необходимости, даже противопоказано. Но те, кто сегодня находится в зоне риска, должны себя обезопасить. Как мы можем призывать людей вакцинироваться, если не сделали этого сами?", подчеркнул Сергей Меликов.

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