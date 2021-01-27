ЗАМАНА - Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане

Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане

Автор
27 января, 2021. Среда 14:32
Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане

Сергей Меликов в беседе с представителями СМИ подвел итоги заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Дагестана. 

Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане
Общество

В своем комментарии на вопрос об отмене ограничений, руководитель респбублики отметил, что несмотря на стабильную динамику снижения количества заболевших, пока говорить об этом рано.
«Эти позитивные показатели не являются сегодня основанием для радикальных мер, связанных с отменой ограничений. Мы вернемся к этому вопросу через две недели и, если позитивная тенденция будет сохраняться, от каких-то ограничений постепенно начнем отказываться», уточнил Глава региона.
Подробнее о ходе беседы Сергея Меликова с журналистами по окончанию заседания оперштаба читайте по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top