Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане

В своем комментарии на вопрос об отмене ограничений, руководитель респбублики отметил, что несмотря на стабильную динамику снижения количества заболевших, пока говорить об этом рано.

«Эти позитивные показатели не являются сегодня основанием для радикальных мер, связанных с отменой ограничений. Мы вернемся к этому вопросу через две недели и, если позитивная тенденция будет сохраняться, от каких-то ограничений постепенно начнем отказываться», уточнил Глава региона.

Подробнее о ходе беседы Сергея Меликова с журналистами по окончанию заседания оперштаба читайте по ссылке