ЗАМАНА - В Махачкале проходит акция памяти "Блокадный хлеб"

В Махачкале проходит акция памяти "Блокадный хлеб"

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27 января, 2021. Среда 13:06
В Махачкале проходит акция памяти &quot;Блокадный хлеб&quot;

С 18 по 27 января в стране проходит акция памяти «Блокадный хлеб», призванная напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города, - сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

В Махачкале проходит акция памяти "Блокадный хлеб"
Общество

В среду, 27 января, в парках и скверах Махачкалы добровольные помощники расскажут жителям и гостям города о подвиге людей и угостят символичными 125 граммами темного хлеба. Кроме того, добровольные помощники раздадут блокадный хлеб в махачкалинских торговых центрах, таких как: "7 континент", "Зеленое яблоко" и "Европейский". Инициаторами акции выступили Комитет по спорту, туризму и делам молодежи, Упарвление торговли, коммерческой деятельности и рекламы администрации Махачкалысовместно с Министерством по делам молодежи РД.

 

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