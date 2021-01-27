В Махачкале проходит акция памяти "Блокадный хлеб"

В среду, 27 января, в парках и скверах Махачкалы добровольные помощники расскажут жителям и гостям города о подвиге людей и угостят символичными 125 граммами темного хлеба. Кроме того, добровольные помощники раздадут блокадный хлеб в махачкалинских торговых центрах, таких как: "7 континент", "Зеленое яблоко" и "Европейский". Инициаторами акции выступили Комитет по спорту, туризму и делам молодежи, Упарвление торговли, коммерческой деятельности и рекламы администрации Махачкалысовместно с Министерством по делам молодежи РД.