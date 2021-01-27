ЗАМАНА - Вакцина от коронавируса доставлена в отдаленные районы республики

Вакцина от коронавируса доставлена в отдаленные районы республики

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27 января, 2021. Среда 12:10
Вакцина от коронавируса доставлена в отдаленные районы республики

В Доме Дружбы в настоящий момент проходит встреча врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова с представителями Минздрава, Роспотребнадзора и руководителями общественных, молодежных и религиозных организаций по вопросу вакцинации.

Вакцина от коронавируса доставлена в отдаленные районы республики
Общество

В ходе встречи, заместитель начальника отдела надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Управления Роспотребнадзора по РД Мурад Рамазанов подчеркнул, что наилучшего результата в борьбе с коронавирусной инфекцией удастся добиться, если массово прививать население от Covid-19. «Эффективность вакцинирования доказана, она составляет более 98%», подчеркнул Рамазанов.
Вопросов к хранению и транспортировке вакцины в республике сегодня тоже нет. Она хранится в морозильных камерах, доставляется в рефрижераторах. Соблюдаются все условия хранения. Вчера вакцину удалось доставить в соблюдая условия хранения. Вчера вакцину доставили в Цунтинский район, что находится в 248 километрах от Махачкалы. Доставка вакцины осуществлялась с соблюдением всех норм транспортировки.

 

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