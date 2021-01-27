С момента введения антиковидных ограничений в Дагестане составлено более 166 тысяч протоколов

Со времени введения антиковидных ограничений в Республике Дагестан составлено больше 166 тысяч протоколов об административных правонарушениях, которые связаны в первую несоблюдением ограничений, нарушением режима самоизоляции. Общая сумма штрафов составляет более 58 миллионов рублей.