ЗАМАНА - С момента введения антиковидных ограничений в Дагестане составлено более 166 тысяч протоколов

С момента введения антиковидных ограничений в Дагестане составлено более 166 тысяч протоколов

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27 января, 2021. Среда 12:01
С момента введения антиковидных ограничений в Дагестане составлено более 166 тысяч протоколов

Со времени введения антиковидных ограничений в Республике Дагестан составлено больше 166 тысяч протоколов об административных правонарушениях, которые связаны в первую несоблюдением ограничений, нарушением режима самоизоляции. Общая сумма штрафов составляет более 58 миллионов рублей.

С момента введения антиковидных ограничений в Дагестане составлено более 166 тысяч протоколов
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