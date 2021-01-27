В рамках встречи, школьникам рассказали об опасности коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты.
Ахмед Алиев так же ответил на вопросы школьников, связанные с выбором профессии, учебой в медицинских ВУЗах и особенностях работы в медучреждении.
В Дагестане школьники встретились с главврачом Махачкалинской клинической больницы
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 11:23
В Махачкале прошла встреча учеников школы №49 с с главным врачом Махачкалинской клинической больницы Ахмедом Алиевым.
В рамках встречи, школьникам рассказали об опасности коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты.
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