В Дагестане школьники встретились с главврачом Махачкалинской клинической больницы

В рамках встречи, школьникам рассказали об опасности коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты.

Ахмед Алиев так же ответил на вопросы школьников, связанные с выбором профессии, учебой в медицинских ВУЗах и особенностях работы в медучреждении.