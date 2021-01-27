Уммупазиль Омарова посетила строительство детских садов в Хасавюрте

Подчеркнем, что в муниципалитете на данный момент в режиме строительства находятся 3 детских сада на 440 мест, один из которых детский сад «Соколенок», построенный военно-строительным управлением уже готовится к вводу в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках визита Министра образования и науки региона был рассмотрен вопрос строительства школ в городе, с целью устранения трехсменного режима обучения.