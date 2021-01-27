ЗАМАНА - Уммупазиль Омарова посетила строительство детских садов в Хасавюрте

Уммупазиль Омарова посетила строительство детских садов в Хасавюрте

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27 января, 2021. Среда 10:43
Уммупазиль Омарова посетила строительство детских садов в Хасавюрте

Врио министра образования и науки РД Уммупазиль Омарова посетила строящиеся объекты образования в Хасавюрте.

Уммупазиль Омарова посетила строительство детских садов в Хасавюрте
Общество

Подчеркнем, что в муниципалитете на данный момент в режиме строительства находятся 3 детских сада на 440 мест, один из которых детский сад «Соколенок», построенный военно-строительным управлением уже готовится к вводу в эксплуатацию.
Кроме того, в рамках визита Министра образования и науки региона был рассмотрен вопрос строительства школ в городе, с целью устранения трехсменного режима обучения.

 

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