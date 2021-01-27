Подчеркнем, что в муниципалитете на данный момент в режиме строительства находятся 3 детских сада на 440 мест, один из которых детский сад «Соколенок», построенный военно-строительным управлением уже готовится к вводу в эксплуатацию.
Кроме того, в рамках визита Министра образования и науки региона был рассмотрен вопрос строительства школ в городе, с целью устранения трехсменного режима обучения.
Уммупазиль Омарова посетила строительство детских садов в Хасавюрте
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 10:43
Врио министра образования и науки РД Уммупазиль Омарова посетила строящиеся объекты образования в Хасавюрте.
Подчеркнем, что в муниципалитете на данный момент в режиме строительства находятся 3 детских сада на 440 мест, один из которых детский сад «Соколенок», построенный военно-строительным управлением уже готовится к вводу в эксплуатацию.
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