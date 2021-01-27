Уточним, что Мухаммад Абдурахманов занимаясь исламской медициной, имеет классическое религиозное и классическое медицинское образование.
«Я два раза сдавал тест на антитела и у меня их не обнаружилось. Раз нам дали такой шанс и у меня не было противопоказаний для этого, я решил сделать вакцину. Прежде чем поставить прививку, я сдал тест на коронавирус и другие анализы, затем врачи провели полное обследование организма. То, что мы принимаем для исцеления, будь то лекарства, препараты или вакцина это причина для исцеления, а исцеляющий Всевышний Аллах. Все от Всевышнего, и верующие должны принимать возможность, которую дал Аллах», - заключил он.
Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 12:09
Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции. По его словам, чувствует он себя хорошо, никаких изменений в самочувствии в связи с вакцинацией не заметил.
Уточним, что Мухаммад Абдурахманов занимаясь исламской медициной, имеет классическое религиозное и классическое медицинское образование.
Последнее от Хадижат
- Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане
- Сергей Меликов провел встречу с помощником вице-премьера РФ Андреем Бородиным
- Сергей Меликов встретился с начальником Пограничного Управления ФСБ РФ по Дагестану
- Вакцина от коронавируса доставлена в отдаленные районы республики
- С момента введения антиковидных ограничений в Дагестане составлено более 166 тысяч протоколов