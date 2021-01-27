Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции

Уточним, что Мухаммад Абдурахманов занимаясь исламской медициной, имеет классическое религиозное и классическое медицинское образование.

«Я два раза сдавал тест на антитела и у меня их не обнаружилось. Раз нам дали такой шанс и у меня не было противопоказаний для этого, я решил сделать вакцину. Прежде чем поставить прививку, я сдал тест на коронавирус и другие анализы, затем врачи провели полное обследование организма. То, что мы принимаем для исцеления, будь то лекарства, препараты или вакцина это причина для исцеления, а исцеляющий Всевышний Аллах. Все от Всевышнего, и верующие должны принимать возможность, которую дал Аллах», - заключил он.