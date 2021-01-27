ЗАМАНА - Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции

Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции

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27 января, 2021. Среда 12:09
Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции

Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции. По его словам, чувствует он себя хорошо, никаких изменений в самочувствии в связи с вакцинацией не заметил.

Помощник Муфтия Дагестана Мухаммад Абдурахманов привился от коронавирусной инфекции
Общество

Уточним, что Мухаммад Абдурахманов занимаясь исламской медициной, имеет классическое религиозное и классическое медицинское образование.
«Я два раза сдавал тест на антитела и у меня их не обнаружилось. Раз нам дали такой шанс и у меня не было противопоказаний для этого, я решил сделать вакцину. Прежде чем поставить прививку, я сдал тест на коронавирус и другие анализы, затем врачи провели полное обследование организма. То, что мы принимаем для исцеления, будь то лекарства, препараты или вакцина это причина для исцеления, а исцеляющий Всевышний Аллах. Все от Всевышнего, и верующие должны принимать возможность, которую дал Аллах», - заключил он.

 

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