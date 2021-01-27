Определив тему звонка, Мадина подробно отвечает на интересующий вопрос и может даже отправить врача на дом. По мнению главы Минцифры Дагестана Сергея Снегирева, искусственный интеллект призван помочь операторам сall-центра в пиковые моменты по количеству обращений граждан.
В call-центре по вопросам коронавируса новый сотрудник - робот Мадина
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 12:00
В работу единого call-центра поворотам коронавирусной инфекции 122 внедрен механизм искусственного интеллекта. Робот, по имени Мадина.
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