Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

На протяжении трёх последних дней в медицинские учреждения не обращались пациенты с подозрением на кишечную инфекцию. Напомним, с 9 по 18 января в медицинские учреждения города обратились более 300 человек с острой кишечной инфекцией. Большинство из обратившихся к медперсоналу дети. Предпосылкой пищеварительной инфекции стало употребление воды из водопровода.

Руководитель «Буйнакскводоканал» задержан в ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения.