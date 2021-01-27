ЗАМАНА - Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

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27 января, 2021. Среда 09:07
Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Общество

На протяжении трёх последних дней в медицинские учреждения не обращались пациенты с подозрением на кишечную инфекцию. Напомним, с 9 по 18 января в медицинские учреждения города обратились более 300 человек с острой кишечной инфекцией. Большинство из обратившихся к медперсоналу дети. Предпосылкой пищеварительной инфекции стало употребление воды из водопровода.
Руководитель «Буйнакскводоканал» задержан в ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения.

 

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