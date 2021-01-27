Налоговая инспекция Дагестана начала прием граждан в обычном режиме

Желающие спланировать свой визит в налоговый орган по прежнему смогут записаться онлайн а при очном визите не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки.

Также Управление Федеральной налоговой службы по региону напоминает налогоплательщикам о возможных бесконтактных способах взаимодействия с ведомством: «Личные кабинеты налогоплательщиков» и интерактивные сервисы на сайте Федеральной Налоговой Службы России.

Бесплатный номер Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-22-22.