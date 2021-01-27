Сотрудники Миннаца РД выступили с лекциями для студентов медресе

25 января, в День российского студенчества, работники отдела по сотрудничеству с религиозными организациями и духовными учебными заведениями Миннаца РД Мурад Раджабов и Руслан Нукеров встретились с учащимися исламской образовательной организации «Медресе имени Имама Шамиля при центральной Джума-мечети».

В процессе встречи были проведены лекции, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику террористической деятельности и радикализма а также протестных настроений.

Подобные встречи регулярно проводятся ведомством в рамках реализации госполитики в сфере государственно-конфессиональных отношений.