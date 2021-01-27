ЗАМАНА - Сотрудники Миннаца РД выступили с лекциями для студентов медресе

Сотрудники Миннаца РД выступили с лекциями для студентов медресе

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27 января, 2021. Среда 00:34
Сотрудники Миннаца РД выступили с лекциями для студентов медресе

25 января, в День российского студенчества, работники отдела по сотрудничеству с религиозными организациями и духовными учебными заведениями Миннаца РД Мурад Раджабов и Руслан Нукеров встретились с учащимися исламской образовательной организации «Медресе имени Имама Шамиля при центральной Джума-мечети».

Сотрудники Миннаца РД выступили с лекциями для студентов медресе
Общество

В процессе встречи были проведены лекции, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику террористической деятельности и радикализма а также протестных настроений.
Подобные встречи регулярно проводятся ведомством в рамках реализации госполитики в сфере государственно-конфессиональных отношений.

 

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