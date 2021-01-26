ЗАМАНА - Минтруда Дагестана определило главные социальные события, произошедшие в регионе

Минтруда Дагестана определило главные социальные события, произошедшие в регионе

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26 января, 2021. Вторник 15:43
Минтруда Дагестана определило главные социальные события, произошедшие в регионе

Министерство труда и социального развития Дагестана подготовило рейтинг самых  главных социальных событий в республике.

Минтруда Дагестана определило главные социальные события, произошедшие в регионе
Общество

В список вошли меры социальной и гуманитарной поддержки населения в период пандемии, конкурс молодых  специалистов «Я профессионал» и другие события, вошедшие в составленный топ-10 главных соц.событий. Подробнее о них можно прочитать перейдя по ссылке 

 

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