Минтруда Дагестана определило главные социальные события, произошедшие в регионе

В список вошли меры социальной и гуманитарной поддержки населения в период пандемии, конкурс молодых специалистов «Я профессионал» и другие события, вошедшие в составленный топ-10 главных соц.событий. Подробнее о них можно прочитать перейдя по ссылке