ЗАМАНА - Глава Минспорта РД поздравил дагестанцев со 100-летием образования ДАССР

Глава Минспорта РД поздравил дагестанцев со 100-летием образования ДАССР

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26 января, 2021. Вторник 15:20
Глава Минспорта РД поздравил дагестанцев со 100-летием образования ДАССР

Руководитель ведомства по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомед Магомедов поздравил земляков со 100-летним юбилеем с образования республики.

Глава Минспорта РД поздравил дагестанцев со 100-летием образования ДАССР
Общество

В своем обращении глава Минспорта подчеркнул, что фактически эта дата означает окончательное оформление продолжавшегося столетиями сближения дагестанских народов с Россией.
"Сто лет это целая эпоха в истории Дагестана, в том числе для нашей спортивной отрасли. К спорту всегда в Дагестане относились с особым вниманием, он был и остается приоритетным направлением в развитии Дагестана. А спортсмены гордостью, людьми, которые прославляют республику".
В заключении министр пожелал дагестанцам крепкого здоровья, благополучия и новых побед, во славу Дагестана и России.

 

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