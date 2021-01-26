Глава Минспорта РД поздравил дагестанцев со 100-летием образования ДАССР

В своем обращении глава Минспорта подчеркнул, что фактически эта дата означает окончательное оформление продолжавшегося столетиями сближения дагестанских народов с Россией.

"Сто лет это целая эпоха в истории Дагестана, в том числе для нашей спортивной отрасли. К спорту всегда в Дагестане относились с особым вниманием, он был и остается приоритетным направлением в развитии Дагестана. А спортсмены гордостью, людьми, которые прославляют республику".

В заключении министр пожелал дагестанцам крепкого здоровья, благополучия и новых побед, во славу Дагестана и России.