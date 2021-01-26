На сегодняшний день, в регионе функционирует 10 мобильных бригад и по словам врио руководителя Минздрава Дагестана Татьяны Беляевой, по мере необходимости их число быть может расширено.
Также в республике было куплено 60 морозильных камер, что дало возможность рткрыть 54 стационарных прививочных пункта, куплены два машины-морозильного прицепа для транспортировки вакцины.
В Дагестане организуют мобильные бригады для проведения вакцинации от коронавируса
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 15:03
Мобильные бригады для проведения выездной вакцинопрофилактики жителей от коронавирусной инфекции организуют в Республике Дагестан, - сообщает ТАСС.
На сегодняшний день, в регионе функционирует 10 мобильных бригад и по словам врио руководителя Минздрава Дагестана Татьяны Беляевой, по мере необходимости их число быть может расширено.
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