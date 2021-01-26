В Дагестане организуют мобильные бригады для проведения вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день, в регионе функционирует 10 мобильных бригад и по словам врио руководителя Минздрава Дагестана Татьяны Беляевой, по мере необходимости их число быть может расширено.

Также в республике было куплено 60 морозильных камер, что дало возможность рткрыть 54 стационарных прививочных пункта, куплены два машины-морозильного прицепа для транспортировки вакцины.