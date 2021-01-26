ЗАМАНА - Республиканская хозяйственная ярмарка пройдет в Гумбетовском районе

Республиканская хозяйственная ярмарка пройдет в Гумбетовском районе

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26 января, 2021. Вторник 14:50
Республиканская хозяйственная ярмарка пройдет в Гумбетовском районе

Равнина Гумбетовского района изобилует садами. Уроженцы раойна многие годы занимаются на своей территории террасным садоводство, выращивая абрикосы, персики, груши, также занимаясь производством урбеча, сушеного мяса, колбасы, сыр а и других производственных товаров.

Республиканская хозяйственная ярмарка пройдет в Гумбетовском районе
Общество

В целях их реализации по наиболее доступным ценам 30 января 2021 года в поселке Нижнее Инхо Гумбетовского района стартует Республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Стоит упомянуть, что в ней примут участие представители разных районов республики.

 

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