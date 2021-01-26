Дербентский платан претендует на звание "Европейское дерево года".

Уточним, что прошлом году Комитет по лесному хозяйству региона впервые подал заявку на участие в конкурсе «Российское дерево года 2020» и номинировал 283-летний платан, украшающий двор Джума-мечети в древнем Дербенте. По итогам голосования, Дербентский платан стал победителем национального конкурса, набрав порядка сорока тысяч голосов.

Уточним, что конкурс «Российское дерево года 2020» является национальным отборочным этапом для участия в международном конкурсе «Европейское дерево года». Теперь наш платан станет участником международного голосования 1 по 28 февраля на сайте «Европейское дерево года 2021».

Среди остальных участников деревья из Чехии, Хорватии, Нидерландов, Румынии, Португалии, Великобритании, Венгрии, Италии и других европейских стран. Участие в данном конкурсе несомненно привлечет внимание международной общественности и повысит туристический поток иностранцев, посещающих Дагестан.