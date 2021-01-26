ЗАМАНА - Дербентский платан претендует на звание "Европейское дерево года".

Дербентский платан претендует на звание "Европейское дерево года".

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26 января, 2021. Вторник 14:02
Дербентский платан претендует на звание &quot;Европейское дерево года&quot;.

Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, в рамках которого указал на необходимость информационно поддержать участие Дагестана на международном конкурсе «Европейское дерево года 2021».

Дербентский платан претендует на звание "Европейское дерево года".
Общество

Уточним, что прошлом году Комитет по лесному хозяйству региона впервые подал заявку на участие в конкурсе «Российское дерево года 2020» и номинировал 283-летний платан, украшающий двор Джума-мечети в древнем Дербенте. По итогам голосования, Дербентский платан стал победителем национального конкурса, набрав порядка сорока тысяч голосов.
Уточним, что конкурс «Российское дерево года 2020» является национальным отборочным этапом для участия в международном конкурсе «Европейское дерево года». Теперь наш платан станет участником международного голосования 1 по 28 февраля на сайте «Европейское дерево года 2021».
Среди остальных участников деревья из Чехии, Хорватии, Нидерландов, Румынии, Португалии, Великобритании, Венгрии, Италии и других европейских стран. Участие в данном конкурсе несомненно привлечет внимание международной общественности и повысит туристический поток иностранцев, посещающих Дагестан.

 

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