Сергей Меликов отметил двойной рост вакцинированных за последнюю неделю

Порядка 800 человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Республике Дагестан, что является низким показателем, сообщил представителям СМИ ВРИО руководителя республики Сергей Меликов.

По словам Главы Дагестана, это один из самых плохих показателей по стране. За минувшую неделю положение дел незначительно подправилась, и мы нарастили объемы вакцинопрофилактики больше чем вдвое", сообщил Меликов.

Он подчеркнул, что в текущее время в республике открыто 54 стационарныхпрививочных пункта и запущены 10 мобильных прививочных пунктов.

Также Сергей Меликов обратил внимание, что ежедневный темп прироста заразившихся коронавирусом в регионе снизился до 0,5%.

В целях повышения роста граждан, охваченных вакцинопрофлактикой, в регионе действует электрическая запись на вакцинацию через портал "Госуслуги".