По словам Главы Дагестана, это один из самых плохих показателей по стране. За минувшую неделю положение дел незначительно подправилась, и мы нарастили объемы вакцинопрофилактики больше чем вдвое", сообщил Меликов.
Он подчеркнул, что в текущее время в республике открыто 54 стационарныхпрививочных пункта и запущены 10 мобильных прививочных пунктов.
Также Сергей Меликов обратил внимание, что ежедневный темп прироста заразившихся коронавирусом в регионе снизился до 0,5%.
В целях повышения роста граждан, охваченных вакцинопрофлактикой, в регионе действует электрическая запись на вакцинацию через портал "Госуслуги".