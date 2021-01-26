Главврач Центральной больницы Титалав Хириев доложил об оказании поддержки пациентам и новых поступлениях в стационар. Всем им оказывается профессиональная помощь. Корголи Корголиев подчеркнул, что введенные ограничения имеют полезный эффект, но это не должно расслаблять ни городские службы, ни добровольцев, ни самих жителей.
"Мы рады, что на данный момент наблюдается уменьшение количества поступающих с COVID‑19 в ЦГБ, но мы должны продолжать вести всю работу, а также обработку очагов, предупредительные мероприятия и предупреждения городских жителей о тяжелых последствиях заболевания. Слишком дорого нам даются любые упущения в этом вопросе", подчеркнул глава города.
В Хасавюрте наблюдается уменьшение количества поступающих с COVID‑19
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 13:00
В Хасавюрте 22 января прошло совещание оперштаба по борьбе с вирусом Covid-19 с участием мэра Корголи Корголиева, - сообщает сетевое издание "Мирмол".
Главврач Центральной больницы Титалав Хириев доложил об оказании поддержки пациентам и новых поступлениях в стационар. Всем им оказывается профессиональная помощь. Корголи Корголиев подчеркнул, что введенные ограничения имеют полезный эффект, но это не должно расслаблять ни городские службы, ни добровольцев, ни самих жителей.
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