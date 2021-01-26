В рамках совещания, Сергей Меликов дал поручение обеспечить актуальную доставку вакцины в муниципалитеты. «Необходимо провести работу по вопросам доставки вакцин для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Нельзя забывать также про условия хранения вакцины. Карабудахкентский район, например, выделил больше транспортных средств и техники с учетом вероятных рисков. Это радует, когда главы муниципалитетов учитывают положение дел и ведут работу по подготовке к разным сценариям», прокомментировал ситуацию Сергей Меликов сегодня, 26 января, на совещании оперативного штаба.
В рамках совещания было подчёркнуто, что третью неделю основные показатели заболеваемости ковидом снижаются. В резерве 987 коек, что составляет 28% от коечного фонда региона.
В Дагестане снижаются показатели заболевания Covid-19
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 12:18
В эти минуты врио Главы Дагестана Сергей Меликов проводит заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан в формате видеоконференцсвязи.
В рамках совещания, Сергей Меликов дал поручение обеспечить актуальную доставку вакцины в муниципалитеты. «Необходимо провести работу по вопросам доставки вакцин для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Нельзя забывать также про условия хранения вакцины. Карабудахкентский район, например, выделил больше транспортных средств и техники с учетом вероятных рисков. Это радует, когда главы муниципалитетов учитывают положение дел и ведут работу по подготовке к разным сценариям», прокомментировал ситуацию Сергей Меликов сегодня, 26 января, на совещании оперативного штаба.
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