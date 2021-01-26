Незаконная стройка в районе завода «Точной механики» в Каспийске остановлена

Глава города Каспийск Борис Гонцов сообщил в Instagram о том, что в городе удалось остановить незаконную застройку на территории завода «Точной механики» со стороны улицы Байрамова.

О факте самовольного строительства администрацией города было направлено уведомление на имя руководителя Отдела МВД России по городу Каспийск РД. Борис Гонцов уточнил, что разрешение на строительство МКД было ошибочно выдано 27 ноября прошедшего года, Управлением имущественных отношений и градостроительства города. Уже 2 декабря разрешение на строительство было отменено.