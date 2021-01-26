ЗАМАНА - Госсекретарь Дагестана вручил Благодарности дагестанским врачам от Президента России

Госсекретарь Дагестана вручил Благодарности дагестанским врачам от Президента России

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26 января, 2021. Вторник 10:00
Госсекретарь Дагестана вручил Благодарности дагестанским врачам от Президента России

Как сообщил Хизри Абакаров в своем Instagram, благодарностей удостоены медицинские работники за работу в период пандемии с коронавирусными больными.

«Хочу сказать спасибо всем медицинским работникам за их мужество и героизм, которые они проявили в это очень непростое время. Врачи и медсестры не жалели ни сил, ни здоровья ради того, чтобы вылечить людей. Сами болели и после выздоровления снова заступали на свои смены» отметил Госсекретарь. Также он добавил, что самым сложным, по признанию самих врачей, было настроить больных на позитив, ведь верить, что будет хорошо и стремиться к излечению крайне важно.
Среди награжденных Хизри Абакаровым оказались врач-акушер-гинеколог РКБ Эльмира Шапиева, врач-акушер-гинеколог ГКБ Зубалжат Исаева, врач-невролог ГКБ Мадина Магомедова, врач-невролог РКБ Жанна Шерифова, врач-невролог РКБ Индира Магомедова, заведующая терапевтическим отделением ГКБ Гюльнара Магомедова, врач-терапевт Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Бэла Гаджиева, врач-терапевт РКБ №2 Анжела Магомедалиева, врач-терапевт Республиканской больницы восстановительного лечения Маркизат Шамсудинова и ее коллега Манарша Ахмедова.

Благодарностей от лица Президента всего удостоены около двух тысяч дагестанских врачей, награды им будут вручены в ближайшее время.

Врачи поблагодарив за оценку их труда подчеркнули, что жителям республики нужно продолжать соблюдать рекомендации санитарных врачей и не забывать о том, что полная победа над коронавирусной инфекцией еще не одержана и проявлять беспечность пока не стоит.

 

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