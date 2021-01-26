ЗАМАНА - Правительство помогает гражданам в приобретении автомобиля

Правительство помогает гражданам в приобретении автомобиля

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26 января, 2021. Вторник 09:40
Правительство помогает гражданам в приобретении автомобиля

С июля 2020 года по программе льготного автокредитования в России произошли некоторые изменения.

Правительство помогает гражданам в приобретении автомобиля
Общество

К примеру, если еще в феврале прошедшего года, скидку давали лишь при приобретении машины стоимостью не более 1 миллионов рублей, то уже в июле предел повысили до 1.5 миллионов рублей. Кроме того поменялись и требования к заемщикам, сейчас ограничен перечень моделей авто, которые можно приобрести с государственной поддержкой.

На льготное автокредитование физлиц выделено 8,9 миллиардов рублей, предоставляется кредит гражданам которые: приобретают 1-ое в собственной жизни авто, семейную машину (для семьи с детьми), работникам медицинской сферы (для всех служащих, которые работают в учреждениях гос структуры медицинского обеспечения), трейд ин для хозяев авто старше шести лет, которые находятся в использовании свыше 1 года. Всем перечисленным категориям в России предоставляется дотация в десять процентов от цены машины, а жителям Дальнего Востока двадцать пять процентов.

 

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