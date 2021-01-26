Дедушка из селения Килятль принял участие в шоу на Первом канале
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 09:20
«Омару Хандулаеву 69 лет. Омар живет в горах, проходит в день по 7-10 километров пешком и вращается на турнике так, что позавидуют и молодые», - прокомментировали участие дагестанца в шоу "Я почти заменит" на Первом.
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