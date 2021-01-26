ЗАМАНА - В Дагестане построили новый дом для семей военных Каспийской флотилии

В Дагестане построили новый дом для семей военных Каспийской флотилии

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26 января, 2021. Вторник 08:26
В Дагестане построили новый дом для семей военных Каспийской флотилии

В Махачкале готовят к вводу в эксплуатацию современный, отвечающий всем требованиям девятиэтажный дом.

В Дагестане построили новый дом для семей военных Каспийской флотилии
Общество

В новостройке  получат квартиры приблизительно 100 семей военных Каспийской флотилии, - сообщает ТАСС. Утончим, что это уже третий дом предназначенный для военнослужащих Каспийской флотилии. Первый из них,  на 168 квартир был сдан летом прошлого года.

 

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