В Дагестане построили новый дом для семей военных Каспийской флотилии

В Махачкале готовят к вводу в эксплуатацию современный, отвечающий всем требованиям девятиэтажный дом.

В новостройке получат квартиры приблизительно 100 семей военных Каспийской флотилии, - сообщает ТАСС. Утончим, что это уже третий дом предназначенный для военнослужащих Каспийской флотилии. Первый из них, на 168 квартир был сдан летом прошлого года.