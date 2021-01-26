Самые скромные студенты Юга России живут в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Стало понятно, какую заработную плату желали бы получать работающие студенты регионов Юга РФ. Выяснилось, что самые высочайшие запросы у учащихся Краснодарского края, а более скромные запросы у юных людей из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии,- рассказывает служба исследовательских работ HeadHunter.

Большая часть северокавказских студентов рассчитывают получать 25 тысяч рублей (такую желаемую заработную плату указали студенты Ставрополья, Республики Дагестан, Чеченской республики, Ингушетии, КЧР), при всем этом молодые специалисты из Кабардино-Балкарии согласны на 20 тысяч, а Северной Осетии на 22 тысячи за месяц. Большая часть учащихся СКФО готовы работать полный рабочий день, дистанционную работу выберут менее 18% кандидатов (Ставропольский край и Республика Дагестан).