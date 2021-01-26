Большая часть северокавказских студентов рассчитывают получать 25 тысяч рублей (такую желаемую заработную плату указали студенты Ставрополья, Республики Дагестан, Чеченской республики, Ингушетии, КЧР), при всем этом молодые специалисты из Кабардино-Балкарии согласны на 20 тысяч, а Северной Осетии на 22 тысячи за месяц. Большая часть учащихся СКФО готовы работать полный рабочий день, дистанционную работу выберут менее 18% кандидатов (Ставропольский край и Республика Дагестан).
Самые скромные студенты Юга России живут в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 00:48
Стало понятно, какую заработную плату желали бы получать работающие студенты регионов Юга РФ. Выяснилось, что самые высочайшие запросы у учащихся Краснодарского края, а более скромные запросы у юных людей из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии,- рассказывает служба исследовательских работ HeadHunter.
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