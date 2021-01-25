В Дагестанском Отделении Пенсионного фонда сообщили о возрасте выхода на пенсию в 2021 году

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 женщины и в 60,5 мужчины, то в новом году это можно будет сделать на год позднее.

Вместе с тем на пенсию по достижению возраста в пятьдесят шесть лет, что ранее положенной даты на шесть месяцев, смогут выйти дамы, родившие и воспитавшие до совершеннолетнего возраста 4 детей при наличии страхового стажа в пятнадцать лет.

Сообщим, что в 2028 году для дам возраст выхода на пенсию будет увеличен до шестидесяти лет, а для мужчин до шестидесяти пяти. Однако, если у человека проблема и он никак не может устроиться на работу, выйти на пенсию ему позволят на два года ранее положенной даты.