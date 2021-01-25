ЗАМАНА - Ректор ДГТУ поздравил дагестанцев со 100-летним юбилеем с образования республики

Ректор ДГТУ поздравил дагестанцев со 100-летним юбилеем с образования республики

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25 января, 2021. Понедельник 14:31
Ректор ДГТУ поздравил дагестанцев со 100-летним юбилеем с образования республики

Ректор Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед Суракатов поздравил земляков со столетним юбилеем с образования ДАССР.

Ректор ДГТУ поздравил дагестанцев со 100-летним юбилеем с образования республики
Общество

«За десятки лет Дагестанская АССР прошла непростой и достойный путь, внося собственный значимый вклад в развитие и заслуги страны. Основным нашим достоянием был и остается многонациональный народ, веками живущий в братстве и согласии. Наша земля подарила стране выдающихся научных работников, поэтов, писателей, военачальников и докторов с мировой известностью. С помощью устойчивого  развития экономики и социального сектора, дальнозоркой политике нашего кабинета министров  Республика Дагестан сейчас уверенно движется вперед и  решает все возникающие сложности.  Мы надеемся, что трудолюбие и единство наших народов, их любовь к отечеству помогут нашей республике занять позицию преуспевающего региона», - заключил руководитель технического университета. 

 

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