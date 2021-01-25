Ректор ДГТУ поздравил дагестанцев со 100-летним юбилеем с образования республики

«За десятки лет Дагестанская АССР прошла непростой и достойный путь, внося собственный значимый вклад в развитие и заслуги страны. Основным нашим достоянием был и остается многонациональный народ, веками живущий в братстве и согласии. Наша земля подарила стране выдающихся научных работников, поэтов, писателей, военачальников и докторов с мировой известностью. С помощью устойчивого развития экономики и социального сектора, дальнозоркой политике нашего кабинета министров Республика Дагестан сейчас уверенно движется вперед и решает все возникающие сложности. Мы надеемся, что трудолюбие и единство наших народов, их любовь к отечеству помогут нашей республике занять позицию преуспевающего региона», - заключил руководитель технического университета.