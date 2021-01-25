Первый авиарейс запустят из Махачкалы в Ставрополь в марте

Полеты будут осуществляться дважды в неделю, во вторник и в субботу. Длительность в пути составит полтора часа. Уточним, что расстояние между Махачкалой и Ставрополем более шестисот километров.