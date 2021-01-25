Полеты будут осуществляться дважды в неделю, во вторник и в субботу. Длительность в пути составит полтора часа. Уточним, что расстояние между Махачкалой и Ставрополем более шестисот километров.
Первый авиарейс запустят из Махачкалы в Ставрополь в марте
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 13:04
30 марта авиационная компания UTair запустит свой 1-й прямой авиационный рейс, соединяющий Махачкалу и Ставрополь, - сообщает ТАСС.
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