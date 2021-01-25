Коллектив Росздравнадзора по РД вакцинировался от COVID-19

Управляющий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Республики Дагестан Тамерлан Мухамедов и коллектив учреждения прошел вакцинопрофилактику от коронавирусной инфекции в передвижном прививочном пункте, - сообщает РИА «Республика Дагестан».

После прививок ни у кого не появилось жалоб на нехорошее самочувствие. Разных реакций также зафиксировано не было.

Кроме того вакцинопрофилактику прошел коллектив Родильного дома №2

Подчеркнём, что в текущее время в республике функционирует 54 прививочных кабинета.