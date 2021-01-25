После прививок ни у кого не появилось жалоб на нехорошее самочувствие. Разных реакций также зафиксировано не было.
Кроме того вакцинопрофилактику прошел коллектив Родильного дома №2
Подчеркнём, что в текущее время в республике функционирует 54 прививочных кабинета.
Коллектив Росздравнадзора по РД вакцинировался от COVID-19
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 12:35
Управляющий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Республики Дагестан Тамерлан Мухамедов и коллектив учреждения прошел вакцинопрофилактику от коронавирусной инфекции в передвижном прививочном пункте, - сообщает РИА «Республика Дагестан».
После прививок ни у кого не появилось жалоб на нехорошее самочувствие. Разных реакций также зафиксировано не было.
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