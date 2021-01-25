ЗАМАНА - Коллектив Росздравнадзора по РД вакцинировался от COVID-19

Коллектив Росздравнадзора по РД вакцинировался от COVID-19

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25 января, 2021. Понедельник 12:35
Коллектив Росздравнадзора по РД вакцинировался от COVID-19

Управляющий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Республики Дагестан Тамерлан Мухамедов и коллектив учреждения прошел вакцинопрофилактику от коронавирусной инфекции в передвижном прививочном пункте, - сообщает РИА «Республика Дагестан».

Коллектив Росздравнадзора по РД вакцинировался от COVID-19
Общество

После прививок ни у кого не появилось жалоб на нехорошее самочувствие. Разных реакций также зафиксировано не было.
Кроме того вакцинопрофилактику прошел коллектив Родильного дома №2
Подчеркнём, что в текущее время в республике функционирует 54 прививочных кабинета.

 

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