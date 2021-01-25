В Дагестане планируют вакцинировать от коронавируса 780 тысяч человек

В настоящий момент, в научно-образовательном инновационном центре Дагестанского Государственного Медицинского Университета проходит пресс-конференция Министерства здравоохранения Дагестана и Управления Роспотребнадзора по РД, посвященная ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

В мероприятии участвуют врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, министра информации и печати РД Умаросман Гаджиев и др.

По словам министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться сложной. На сегодняшний день, вакцину получили 709 человек, лидерами по показателю являются города Махачкала и Избербаш, а также Табасаранский район.

В среднем по республике планируется вакцинация до 780 тысяч человек. Для хранения вакцины созданы все условия.

"Дагестан закупил 60 морозильных камер для хранения вакцины. Это позволило нам открыть 54 стационарных пункта. Будут закуплены автомобили-рефрижераторы для перевозки, открываем на местах новые пункты вакцинации и хранения вакцины», - подчеркнула руководитель ведомства.

Главный санитарный врач республики Николай Павлов в своем докладе отметил, что эффективность вакцины «Спутник-V» составляет 91,4 процентов. То есть, 91 человек из 100 привитых не будут болеть коронавирусом. А оставшиеся 8,6 процентов привитых перенесут болезнь в легкой форме.