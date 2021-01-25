Расстояние от Хучни до Махачкалы сократится

На реконструкцию автомобильной дороги Мамедкала Хучни будут направлены 474 млн рублей, в рамках реализации Государственной программы РД по доведению дорог с твердым покрытием до районных центров. Завершение капремонта автомобильной дороги запланировано к октябрю 2022 года. В результате этой работы, время поездки Хучни-Махачкала заметно уменьшится.