ЗАМАНА - Расстояние от Хучни до Махачкалы сократится

Расстояние от Хучни до Махачкалы сократится

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25 января, 2021. Понедельник 10:57
Расстояние от Хучни до Махачкалы сократится

На реконструкцию автомобильной дороги Мамедкала Хучни будут направлены 474 млн рублей, в  рамках реализации Государственной программы РД по доведению дорог с твердым покрытием до районных центров. Завершение капремонта автомобильной дороги запланировано к октябрю 2022 года. В результате этой работы, время поездки Хучни-Махачкала заметно уменьшится.

Расстояние от Хучни до Махачкалы сократится
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