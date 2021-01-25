Расстояние от Хучни до Махачкалы сократится
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 10:57
На реконструкцию автомобильной дороги Мамедкала Хучни будут направлены 474 млн рублей, в рамках реализации Государственной программы РД по доведению дорог с твердым покрытием до районных центров. Завершение капремонта автомобильной дороги запланировано к октябрю 2022 года. В результате этой работы, время поездки Хучни-Махачкала заметно уменьшится.
Последнее от Хадижат
- Семья из трех человек погибла в Махачкале от отравления угарным газом
- В Буйнакске возобновили работу школы, которые были закрыты после массового отравления
- Российская компания DDoS-Guard разъяснила свою политическую позицию
- Жителя Дагестана обвиняют в наезде на автодорожного контролера в Калмыкии
- Жителям Махачкалы для счастья нужно 140 тысяч рублей в месяц