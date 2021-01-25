ЗАМАНА - В Буйнакске возобновили работу школы, которые были закрыты после массового отравления

В Буйнакске возобновили работу школы, которые были закрыты после массового отравления

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25 января, 2021. Понедельник 10:49
В Буйнакске возобновили работу школы, которые были закрыты после массового отравления

Учебные заведения в дагестанском Буйнакске возобновили свою работу с понедельника.

В Буйнакске возобновили работу школы, которые были закрыты после массового отравления
Общество

Во всех школах и детских садах города проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Напомним, С 9 января 359 жителей Буйнакска обратились за помощью к медперсоналу с признаками отравления. Из них 251 человек были направлены в больницу, большая часть на сегодняшний день уже выписаны, сообщает пресс-служба администрации города.

 

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