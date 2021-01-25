Российская компания DDoS-Guard разъяснила свою политическую позицию

Компания «DDoS-GUARD» не один раз подвергалась обвинениям со стороны средства массовой информации США. Последнее из обвинений, которые были выдвинуты в их адрес предоставления услуг американской соцсети «Parler».

Стоит отметить, что пользующаяся популярностью в США социальная сеть была заблокирована из-за ультраправых политических взглядов и поддержки Дональда Трампа.

На этот раз, основатели фирмы «DDoS-GUARD» решили прокомментировать обвинения.

«Наша компания столкнулась с давлением со стороны американских СМИ, которые пробуют навязать нам разные теории. Даже если бы мы оказывали услуги хостинга соцсети Parler, для чего нам это скрывать? Обманывать мировое сообщество? Кроме того, на нас вешают предоставление данных наших клиентов российским государственным структурам. Это совсем не так. Стоит упомянуть, что политика конфиденциальности не даёт нам право передавать клиентские сведения. К тому же, мы не храним никакую данные о клиенте кроме персональных сведений, которые клиент заносит при регистрации на нашем веб-сайте. Впрочем, эти сведения могут быть полностью ложными», сообщает компания.

Кроме того, руководители «DDoS-GUARD» подчеркнули, что у них был договор на оказание услуг министерству обороны России. Такой же контракт, как и со всеми остальными клиентами.

Предприниматели подчеркивают, что они находятся вне политики.

Уточним, офис компании "DDoS-GUARD" находится в Ростов-на-Дону и была основана Евгением Марченко и Дмитрием Сабитовым. Фирма предоставляет комплекс услуг для поддержания работы информационных систем. Некоторые функции компании уникальны и аналогов, которым нет. Этим и объясняется, что фирма предоставляет услуги различным фирмам во всем мире. В том числе и минобороны России, радио «Эхо Москвы», «Газпром-медиа радио», газете «Аргументы и факты» и другим предприятиям, нуждающимся в качественных услугах.