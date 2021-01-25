ЗАМАНА - Жителям Махачкалы для счастья нужно 140 тысяч рублей в месяц

Жителям Махачкалы для счастья нужно 140 тысяч рублей в месяц

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25 января, 2021. Понедельник 09:49
Жителям Махачкалы для счастья нужно 140 тысяч рублей в месяц

Жителям Махачкалы для счастья нужно 140 тысяч рублей в месяц, сообщает аналитический отдел сервиса SuperJob.

Жителям Махачкалы для счастья нужно 140 тысяч рублей в месяц
Общество

Согласно опросу, в 2018 году жители столицы Дагестана сказали, что для счастья им нужно 123 тысячи рублей ежемесячно, а в 2020 году 125 тысяч рублей. Как оказалось, в целом по стране уровень «счастья» люди оценили в 166 тысяч рублей. В Москве, к примеру, запросы повыше 220 тысяч рублей, а во Владивостоке 200 тысяч рублей. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Самые скромные же запросы у жителей Оренбурга 124 тысячи рублей. Что примечательно. Чем старше респонденты, тем дороже согласно исследованию их счастье: 135 тысяч у молодежи до 24 лет в среднем, и 190 тысяч рублей у россиян старше 45 лет.
В целом, подводя итог исследования отметим тенденцию: Мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.

 

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